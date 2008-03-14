“文化中國•神奇寧夏” 在美巡演收官

（本報綜合報道）8月30日晚，“文化中國·神奇寧夏”藝術團在美巡演的收官之作在時代廣場旁曼哈頓市政廳劇場隆重上演。中國駐紐約總領館章啟月總領事及總領館多位領事、美東華人社團聯合總會梁冠軍、陳清泉主席等眾多美東華人領袖、紐約州州長辦公室亞裔社區事務主任孫雯、紐約市議員顧雅明、布魯克林區區長代表鄭祺蓉等與當地華僑華人及民眾1500餘人前往觀看。

該文藝演出由中國國務院僑務辦公室和寧夏回族自治區人民政府共同主辦，紐約華星藝術團承辦。演出由寧夏歌舞劇院和國內知名藝術家共同擔綱。由寧夏歌舞劇院帶來的《節日歡歌》拉開了演出的序幕，女聲獨唱《瑪依拉變奏曲》、二胡獨奏《新賽馬》、歌舞《牡丹花和放羊娃》、琵琶獨奏《天山之春》、樂器合奏《回之韻》等表演相繼登場。演出融合了中華藝術的古韻和新風，集中地展示了中國西北地區的民族風情。

“文化中國”是中國國務院僑務辦公室近年來精心打造的一個系列文化活動品牌，旨在增進海外僑界及主流社會對中華文化的了解和喜愛，以僑為“橋”，溝通中國與世界。自8月19日以來，“文化中國·神奇寧夏”在美國多個城市巡演，訪問了芝加哥、聖路易斯、匹茲堡、華盛頓、費城等城市，紐約是藝術團訪美之行最後一站。

章啟月總領事對寧夏藝術團的到來表示熱烈歡迎，感謝國務院僑辦、寧夏回族自治區政府、紐約華星藝術團等主辦和承辦單位的無私付出和辛苦籌辦，也特別感謝紐約各僑團、眾多僑領、藝術團以及志願者的傾情支持。

章啟月總領事向在場僑胞簡要介紹了近期中美關系情況，表示，當前中美關系總體發展平穩，去年9月和今年3月，中國國家主席習近平兩次到訪美國，與奧巴馬總統達成許多重要共識和具體成果。再過幾天，二十國集團領導人第十一次峰會將在中國杭州舉辦。屆時，中美兩國元首將再次會面，商討如何進一步為中美新型大國關系注入新的內涵和活力。

章總領事表示，寧夏藝術團的演員們不顧時差困擾和旅途勞頓，為僑胞奉獻精彩的中華藝術盛宴，使廣大旅美僑胞感受到來自萬裏之外祖籍國的親切問候。演出將融合中華文化的古韻與新風，集中展現中國西北民族風情，同時亦有中國知名藝術家加盟同臺獻藝。相信演出一定會給大家帶來精彩極致的藝術享受。章總領事並在中秋佳節即將來臨之際，預祝廣大僑胞、朋友們合家團圓、事業發達、萬事如意。

巡演團團長、寧夏回族自治區文化廳杜秀嵐副廳長表示，巡演團帶著國務院僑辦的親切關懷和680萬寧夏兒女的深情厚誼來到聖路易斯市，向海外僑胞表達來自祖國的牽掛，向美國朋友帶來絲綢之路的問候。

晚會以《節日歡歌》拉開序幕，《金色湯瓶》、《絲路華彩》、《傘韻》等舞蹈美輪美奐，場面震撼，異域風情濃鬱。馬斌的戲曲表演《變臉》讓觀眾欣賞到了中國獨有的變臉絕技。器樂演奏《新賽馬》、《天山之春》、《花兒情》、《回之韻》等節目讓觀眾一飽耳福。

青年女高音歌唱家劉桐為觀眾獻上一首《春天的芭蕾》，展示偉大複興路上中國的勃勃生機。獨唱演員江濤為在場的僑胞獻上了他的代表作《親朋好友》、《愚公移山》，中間並清唱一首《鴻雁》，完美演繹了旅美僑胞們不屈不撓的奮鬥精神，以及他們用勤勞的雙手取得事業和生活上的輝煌。著名女高音歌唱家郭蓉為大家帶來《長江之歌》、大秀小提琴絕技，並應觀眾要求清唱電影《Bodyguard》的主題曲《I Will Always Love You》，全場陷入雷鳴般掌聲和喝彩聲的海洋，觀眾無不為其演唱功底折服，演出達到高潮。

8月30日的演出是“文化中國·神奇寧夏”藝術團在美巡演的收官之作，為整個巡演劃上了一個圓滿的句號。此前，藝術團已連續在聖路易斯、匹茲堡、華盛頓和費城演出四場。







