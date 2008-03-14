曲阜閃亮名片：國際孔子文化節

（本報記者金立冬山東曲阜報道）9月27日至28日，2016中國（曲阜）國際孔子文化節在山東曲阜開幕，來自世界各國的華人華僑代表及文化學者一千多人舉行祭孔大典。期間舉行了孔子誕辰和第十一屆聯合國教科文組織“孔子教育獎”頒獎儀式，來自南非、塞內加爾和印度3個國家的基礎教育機構榮獲該獎 。

今年是2567年孔子誕辰日。本屆孔子文化節以“弘揚優秀傳統文化，建設文明首善之區”為主題，由文化部、教育部、國家旅遊局和山東省人民政府聯合主辦。期間還舉辦“孔子的世界”國際學術高峰論壇、國際研學旅遊創新發展峰會、聯合國教科文組織全民教育國際研討會、儒學與當代誠信體系建設等活動。祭孔大典是專門祭祀孔子的大型廟堂樂舞活動，是集樂、歌、舞、禮為一體的綜合性藝術表演形式。

9月27日晚，在全息投影技術的映襯下，伴隨著唱誦班吟唱的經典古曲，2016中國曲阜國際孔子文化節開幕。在開幕式上，先後為“聯合國教科文組織孔子教育獎”、“孔子友誼獎”、“第一屆國際中學生儒學辯論大會‘少年孔子獎’”的獲獎者代表頒獎。而“孔子友誼獎”和“少年孔子獎”系首次在開幕式上頒發。當曲阜孔子文化會展中心的大禮堂內燈光緩緩暗下來時，首次采用全息投影技術的舞臺上陸續顯現出孟子、顏子、曾子、子思子的身影。隨後，一只閃著金色光芒的鳳凰在高科技的投射下，環繞著飛舞過禮堂，在點點金光的灑落下，至聖先師孔子的塑像聳立在舞臺中間。

中共山東省委常委、宣傳部部長孫守剛在開幕式上表示，山東是中華文化的重要發祥地，自古文脈興盛、聖賢輩出。斯文在茲，九州共仰。在這片文化沃土上，由孔子創立的儒家思想和儒家文化，以“仁”為核心，以“和”為宗旨，以“義”為根本，曆經千年的發展衍變，已經成為一種融哲學、曆史、文學、政治、藝術等為一體的文化巨流。儒家經典學說曆經千載而不衰，其中許多思想既是中華民族的珍貴文化遺產，也是人類文明史上的寶貴精神財富。儒家文化中“以和為貴、和合天下”的和平理念，“己所不欲、勿施於人”的道德原則，“自強不息、知行合一”的進取精神，“見賢思齊、反躬內省”的自律品格，都具有跨越空間的普世價值與超越時間的恒久意義。

孫守剛說，舉辦孔子文化節，目的就是珍視守護好齊魯大地上的傳統文化基因，弘揚中華優秀傳統文化，凝聚民族力量、助推中國夢的實現。今年的孔子文化節，以“弘揚優秀傳統文化，建設文明首善之區”為主題，通過開展一系列文化藝術、學術交流、經貿洽談等特色活動，追憶先賢聖哲，汲取思想精華，弘揚中華優秀傳統文化，以高度的文化自信與文化自覺，在繼承中創新，在創新中發展，使中華文化在新的時代綻放出更加璀璨奪目的光彩。

出席當天國際孔子文化節的聯合國教科文組織駐華代表歐敏行表示，孔子曾經說過，“有教無類，因材施教”、“禮之用，和為貴”，這正與我們倡導的“把教育作為最重要的任務”一致，孔子是中國的智者，更是世界的財富。“識字是一種尊嚴，也是社會凝聚力和可持續發展的基礎，世界各國已經開始實施2030年可持續發展議程，努力在未來15年內實現‘全民終身學習’的目標，推進掃盲是這個新議程的中心任務，它通過賦予全社會每一個人識字的能力，促進全面可持續發展。”

在本屆孔子文化節開幕式上，首先頒發的是第十一屆“聯合國教科文組織孔子教育獎”。聯合國教科文組織駐華代表處代表歐敏行女士致辭，並宣布獲獎名單。獲獎的分別是：南非基礎教育部“讓我們學習”大規模掃盲運動、塞內加爾掃盲與民族語言處“為青壯年文盲提供信息通信技術”國家教育項目、印度非政府組織馬拉普蘭人民教育機構“以職業技能開發促進可持續發展”項目。首次在開幕式上頒發的第六屆“孔子友誼獎”，獲獎者則包括俄羅斯專家安納多利·馬爾采夫，德國專家約阿西姆·克雷蒙特，英國專家傑裏米·伊萬·滕博，日本專家高野正，美國專家閆波、李方等外國專家。同樣是首次頒發的“少年孔子獎”，則是對第一屆國際中學生儒學辯論大會冠亞軍的褒獎。該獎項獲得冠軍的是馬來西亞吉隆坡循人中學，獲得亞軍的是山東省青島第二中學。兩所學校的教師、學生代表走上舞臺，代表著來自十餘個國家的50所中學的參賽者們，領取了首屆“少年孔子獎”。

頒獎儀式結束後，主題為“和美天下”的開幕式文藝展演，分別以“和風”、“和韻”、“和美”、“和天下”四個章節，用音樂、舞蹈、雜技、朗誦、武術等多個傳統藝術表現形式，集中展示了儒家思想千百年來對中國文化、體育、農業、生活、教育等方方面面的深遠影響。

中國（曲阜）國際孔子文化節是為了紀念偉大的思想家、教育家、儒家學派的創始人孔子，弘揚中華民族優秀傳統文化，加強國際間的文化交流與合作而舉辦的大型國際性節慶活動，已舉辦了32屆。“孔子的世界”國際學術高峰論壇、2016中國（濟寧）國際研學旅遊創新發展峰會、山東社科論壇——儒學與當代誠信體系建設等相關活動也將在今年國際孔子文化節期間舉行。

攝影：金立冬



