旅美科技協會大紐約分會再創輝煌

“科技•金融•創新創業”美中論壇暨2016年會圓滿成功

（本報訊）旅美科技協會大紐約分會“科技•金融•創新創業”美中論壇暨2016年會於10月9日（星期日）在紐約（Fordham University Law School）福特漢姆大學法學院順利舉辦，圓滿成功。本次年會包括科技、金融、創新創業等論壇。世界知名的投資界和科技產業界人士應邀做了精彩演講。

中國駐紐約總領館科技參贊邢繼俊博士，中國駐聯合國代表團科技參贊劉俊先生，美國聯邦衛生部顧委會委員、全美華裔共和黨聯盟主席、科協大紐約分會高級顧問蘇麗凰博士先後致辭。蘇麗凰博士並向科協大紐約分會會長沈琦博士頒發了由總統公共服務委員會授予的總統義工獎，肯定沈琦會長的領袖才能及十年來的義務奉獻。科協大紐約分會會長沈琦博士和總會會長陳志雄博士，特贈感謝狀感激蘇麗凰博士對科協、對醫學、對文化教育及數十年來對促進中美友好關系的長期貢獻。總領館科技參贊邢繼俊及聯合國代表團科技參贊劉俊同時祝賀兩位博士。大會論壇由旅美科協大紐約分會秘書長黃珺蘭、公共關系總監趙晴主持。

（圖1為：科協大紐約分會會長沈琦博士開場致辭）

圖2為：（左起）劉俊參贊、沈琦博士、蘇麗凰博士、邢繼俊參贊、陳志雄博士

在華美協進社等機構擔任董事的著名華裔投資人鄭安瀾做了主題演講，她結合自己在高盛、花旗等投行數十年的工作經曆，以及目前擔任漢世紀中國私募基金高級合夥人和SupChina媒體網站創辦人的經驗，給青年人分享了如何主動在職場上為自己爭取成長機會，同時平衡個人家庭生活等話題，受到青年聽眾的熱烈歡迎。

(圖3為“鄭安瀾女士做主題演講)

在李培組織的金融論壇上，邀請了奧本海默基金的高級副總裁、高級基金經理李山泉，Libremax Capital的共同合夥人、電影“大空頭”的中國人的原型徐幼於博士，海投資本的CEO王金龍共同探討了2017年的全球投資環境，李山泉重點討論美聯儲加息行為，評論了人民幣加入SDR，並主張看好中國經濟，介紹了無人機與自動駕駛系統的利弊等。徐幼於博士帶領觀眾回顧了曆史上金融泡沫危機的產生，並結合當前的經濟形式進行分析。王金龍主要分析了近些年全球市場指標、中美間貨幣匯率、房產價格走勢等，並借助主流的大學基金與對沖基金的投資戰略，為投資者提供2017年全球資產配置的建議。

(圖4為金融論壇的嘉賓徐幼於博士演講)

科技論壇由旅美科協大紐約分會副會長顏為民召集和主持。IBM Watson Group的首席科學家周伯文博士，Siemens Healthcare Technology的首席圖像分析專家周少華博士和紐約城市大學電子工程系的田英利教授分別演講，給大家分享了與大數據與深度學習技術相關的最新研究成果和實際應用，包括如何讓電腦“理解“語言，計算機視覺技術及其在醫療和無人駕駛車等方面的應用以及智能盲人導航系統等等，並一同探討了這些科技的未來發展。

(圖5為：旅美科協大紐約分會為科技論壇的嘉賓們頒獎)

在副會長YuyingGosser博士召集的在紐約創業論壇上，美國聯邦政府小企業經濟發展專家郭曼麗分析了小企業在經濟發展中的巨大作用和潛力，並詳細地介紹了紐約州為小企業提供的資源。紐約市法律顧問Peter Asaad和紐約市城市大學工學院前任院長、現Zahn創業中心的學生創業負責人Joseph Barba博士，分別介紹了H1-B簽證的途徑（網站：www.IN2.NYC）以及城市大學學生創業和Zahn創業中心的成效。該中心獲2千萬美金以上的資助和投資，已為來自全世界30多個國家和地區的創業團隊提供了創業培訓和合作項目，獲得了紐約市經濟發展中心的認可和支持，進而推動了IN2NYC項目H1-B簽證的途徑。該項目是基於紐約經濟發展中心與城市大學的7個學院合作關系，今後還會擴展到其他大學。

在旅美科協大紐約分會的創業大賽上，初賽評選勝出的6個創業項目參加了現場路演，其中一支在加拿大溫哥華的項目團隊通過視頻參與進行了遠程路演。最終各個項目分別獲得了一、二、三等獎。大賽為創業者帶來了和投資人評委們的互動交流、汲取建議和鼓勵的機會。隨後的投資人與創業者對話論壇由資深媒體人劉裘蒂博士主持，紅石誠金創投基金董事長石宏博士，GMBP投資俱樂部CEO陳赫，牛犢資本CEO王靜遠，和兩位創業者代表，KGA執行董事柯映紅，onTarget的CEO Niranjan Shrestha，圍繞著現在的創業趨勢展開了熱烈的討論。

(圖6為：旅美科協大紐約分會為創業大賽獲獎者頒獎)

(圖7為旅美科協大紐約分會為投資人與創業者對話嘉賓們頒獎)

供稿：旅美科協大紐約分會