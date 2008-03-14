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G20前夕，美國給中國送來禮包
2016.08.30, 23:43, Tuesday 作者 政經縱橫談 [字号: ]

　　如果沒有意外的話，8月31日，一個可能會改變曆史的禮包，會落到中國。因為，首款以人民幣計價的SDR債券，將在中國問世。
　　1、其實是美國送來的禮包
　　據彭博新聞近日報道，世界銀行將於8月31日在中國發行以人民幣計價的SDR債券。
　　送上這個禮包的，看起來是世界銀行，其實是美國！
　　為什麼這麼說呢，大家了解一下世界銀行的股權結構，就不難明白。目前，美國是世界銀行的最大的股東，占有15.85%的表決權，由於任何重要的決議必須由85%以上的表決權決定，所以美國一個國家就可以否決任何議案。
　　美國送來的這個“禮包”，有幾個看點。
　　第一，這是近30多年來，全球第一次發行這種類別的債券。別人沒有這麼大面子，能夠請得動國際貨幣基金組織與世界銀行，這兩尊大神。
　　第二，這是第一次以人民幣計價發行SDR。這是對人民幣投出的信任票啊，世界銀行都願意持有人民幣了！
　　第三，也是最重要的一個看點，那就是這次發行以人民幣計價的SDR，是在G20杭州峰會開幕之前。
　　中國人喜歡黃道吉日，不是沒有道理的。在國際交往中，一件事情的日期選擇，往往也是有著很強的政治考慮的，美國願意讓世界銀行在此時發行這個債券，顯然是在向中國示好，你看，我是願意支持人民幣國際化的！
　　2、中美關系的另外一面
　　在杭州G20峰會前夕，這確實是一件喜慶的事。
　　對此消息，一位遠在澳大利亞的趨勢論道的談友，以一個外匯作手的職業敏感，給筆者發來感歎：
　　這樣看來，買SDR債券的輸率很低啊，發行方是傻瓜麼？SDR發行人必須持有非美貨幣，來對沖風險，中國用這個方法來挖美元的牆角？太高明了吧。     
　　不錯，雖然這筆債券總額不大，傳說是20億人民幣左右，但正如筆者在往期的文章中所談到的那樣，此舉是一個信號，代表著世界銀行對人民幣國際信用的背書，自然不符合美元的利益。
　　問題來了，美國為什麼要這麼做？
　　這就是筆者一直談到的，中美關系可能的另外一面。
　　3、我不另起爐灶，你要給點啥
　　其實，除了發行人民幣計價的SDR，這兩天還有一件事情，也有同樣的性質。在這裏，不妨引用一下上期的《一周政經趨勢解讀》中的部分：
　　據彭博新聞20日報道：根據美國財政部發布的公告，美國財長雅各布-盧與中國國務院副總理汪洋通電話，表示中國有辦法實施經濟轉型計劃。雅各布-盧支持中國加入巴黎俱樂部的興趣。
　　這條消息為什麼值得關注，因為它是體現中美關系中的合作部分。巴黎俱樂部實質上是富國俱樂部，除了俄羅斯之外，都是發達國家。它當初成立時的主要目標，是為了幫助窮國解決債務問題，當然這不是搞慈善，而是合法的利益分配。
　　美國表態歡迎中國，是要把中國拉入美國主導的國際秩序中去，同時默認人民幣對美元來一點反擊與挑戰。
　　這一點，是中美默契的一部分：我不另起爐灶，你就必須讓我進入到核心層，但是如何進入主要則靠你自己努力。
　　這次發行人民幣計價的SDR，就是這樣的努力。
　　當然，這首先是中國做世行工作的結果。中國在世界銀行的地位排在第三名，投票權重是4.42%，排在日本的6.8%後面。雖然不夠多，但是，憑借在世界經濟中的地位，中國是有能力在這裏做一些事情，並得到其他成員國的支持的。
　　美國之所以沒有投否決票，而是選擇順坡下驢。
　　首先，應該是美國也認識到，這是大勢所趨，不能強加阻撓。
　　其次，美國想做永遠的老大，就得展示一下自己的肚量，用術語來說，展示下自己的軟實力。那意思是說：看到沒有！老夫以德服人！
　　最後，美國應該清楚，若阻撓的話，美國的自私格局就會暴露出來。
　　4、難言之隱
　　不過，更重要的一個理由，恐怕在於美國自己的經濟問題。
　　中美合作，從來就不是輕易而來的。上個世紀70年代，尼克松對中國的破冰之旅，是因為美國受到了蘇聯的巨大壓力。
　　這一次，以人民幣計價的SDR在中國發行，從根本上而言，是美國受到了自身經濟問題痼疾難以解決的壓力。
　　在這個時候，美國更需要中國在經濟與貨幣政策方面的合作。當然，各國都希望在穩定中解決問題，不到萬不得已，誰也不願意拿一刀，動手術。
　　筆者此前曾經談到：未來世界經濟的前途，很大程度上要取決於中美這兩個GDP在10萬億美元以上的國家。中美合作的話，那麼問題解決起來就容易一些，若美國把中國當敵人，當對手，拒絕讓中國接觸國際經濟與金融的核心權力，那麼世界難免進入一個不可預測的時期。
　　其實，美國內部一直存在爭論，到底是接受美元緩慢衰落、人民幣的慢慢崛起，還是直接把人民幣當作對手鎖定？美國兩樣都沒有勝算（緩慢衰落有可能變成崩塌，把人民幣當對手，有可能鶴蚌相爭，漁翁得利），所以，它實際做起來就是目前中美關系這個樣子，鬥而不破。說白了，就是彼此給對方留空間，避免來個魚死網破。
　　這是可以理解的，但中方也一定要清醒，之所以能夠鬥而不破，是因為對方沒有必勝的把握，無論是經濟金融還是軍事政治上，目前都是這個狀態。
　　5、禮包之後的用心
　　其實，這次的禮包，倒是讓筆者想起了2008年美國次貸危機正酣時的那一次大禮包：美國總統布什來到北京，破天荒地出席了北京奧運會的開幕式。
　　接下來，中國出了一個4萬億的刺激，信貸增速創造力曆史天量，高聳的貨幣增長駝峰，到今天依然讓你能看一次，驚一次。
　　佛到極樂方慈悲，人到無求品自高。
　　這次美國人送來的這個禮包，比上次出席奧運會要實惠太多，意義也大很多，肯定不是免費給人民幣做廣告的，美國求什麼呢？
　　大家還記得，花旗銀行剛剛提出，中國應該降息或者降准的觀點吧，這或許才是美國，當前對中國的最大期待所在吧，您再放點水吧！
　　現在，大家都在等這個周末，美聯儲主席耶倫的演講，尤其是國內資本，很多都在做多美元，押進了不少籌碼，期待大媽來個震撼。微信號：chn007cn
　　8月23日，美國發布了一個好得驚人的數據，7月新房銷售創造了9年來的最高，但是，美元指數卻依然在95下方徘徊，看來美國市場已經對加息的口頭調控不感冒了。
　　目前按照美國的通脹率數據，上個月只有0.8%（不要看核心通脹數據，那個失真了），就可以知道，美國11月之前加息實在沒有理由。唯一的兩個說得過去的理由：
　　一個是要拯救美聯儲的信譽。
　　另外一個就是它認為，中國的資產泡沫已經炒得太高，加息的話，可以定向刺破中國的資產泡沫。然後，世界重演美聯儲數次沙盤推演中的那副震撼世界的場景：中國經濟先完蛋，美國跟著來個主動下跌，接下來就是美元滿世界地抄底了。這個是過去兩個強勢美元周期，美元資本最熟悉的套路。
　　這個恰當的時間、恰當的地點送來的恰當的禮包，到底是中美更大共同語言的先聲，還是中美相愛相殺的無間道，恐怕無人能准確預知。
　　也許只有多年過去，這滿世界的大泡沫終於塵埃落定之後，人們才會恍然大悟，哇，就是這個禮包，改變了曆史！
　　作者：雷思海
　　源自：政經縱橫談（dazhengjing）
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