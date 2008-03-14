大選不確定性增加 抑制美國經濟複蘇

【本報社論】美國民主黨總統候選人希拉裏·克林頓在出席911紀念活動時，因身體不適提前離場，當她站不穩和險些摔倒的鏡頭曝光後，其競選團隊才公布她9日診斷出肺炎。引發外界對她健康狀況的猜測，一時間“健康門”、“替身門”各種說法鬧得沸沸揚揚。甚至有醫生公開表示，希拉裏生命只剩一年。

希拉裏團隊目前正因“極其缺乏透明度”而被外界批評。她9日被確診患肺炎，但團隊一直對此保持沉默。這使情勢吃緊的選戰雪上加霜。在健康問題浮上臺面之前，民調已經吃緊，希拉裏也為了指稱特朗普一半支持者為“可悲的人”的評論，發表近似道歉談話。

據美國內外科醫生協會（AAPS）的一項調查顯示，近71%的受訪醫生認為希拉裏的健康狀態很不好，不適合擔任美國總統。將近2/3的受訪者表示，對候選人健康狀況比較關注以確定是否適合當選總統的醫生應該公布候選人的健康狀況。

毫無疑問，這次的肺炎事件對希拉裏的競選是壞消息——不僅是因為她患病，還在於她的健康問題以及其競選團隊似乎試圖隱瞞這些問題的舉動，坐實了兩個先前已經存在的說法。數月來，特朗普及其團隊一直在制造輿論，散布兩種說辭——希拉裏既虛弱又不誠實。而坐實存在已久的說法的事態發展，往往對候選人的選情尤為不利。更令人懷疑她是否隱瞞內情。最近的民調顯示，只有三分之一選民認為希拉裏誠實。

美國全國商業經濟協會不久前的一次調查稱，62%的經濟學家認為大選不確定性正抑制或嚴重拖累美國經濟增長。無獨有偶，《華爾街日報》調查也顯示，57%的經濟學家認為大選不確定性已經對美國經濟造成一定傷害。是去年同期水平的2倍。與去年相比，他們對經濟衰退預期的大幅提高主要是因為眼下如火如荼的美國總統大選。

大選的不確定還在左右股市的風向。盡管去年以來美國經濟複蘇疲軟，但股市表現尚可；然而隨著大選進入沖刺階段，華爾街股市也忐忑不安起來。美銀美林近日發布一份報告稱，總統大選是市場面臨的重要風險之一。斯坦福大學教授尼古拉斯·布魯姆認為，以往曆史表明，對不確定性反應最激烈的當屬投資支出。不確定性上升將壓制投資支出。政治不確定性將影響商業投資和消費，並且會使第二、三、四季度的經濟增長各減少半個百分點。

美國最大的商業團體美國商會主席托馬斯·多諾霍就公開抨擊，兩位候選人的經濟增長政策沒有真正顧及企業的利益，將阻礙國民經濟的發展。就連一向置身政治之外的美國聯邦儲備委員會也在其最新發布的經濟褐皮書中提到，根據達拉斯、克利夫蘭與波士頓等地方聯儲銀行轄區報告，大選是造成企業對前景持謹慎態度的原因之一。

2008年金融危機以來美國的經濟複蘇基礎並不穩固。美國的外部環境不佳，2012年以來全球經濟增長一直在低位徘徊，推動美元升值，美國出口面臨的壓力不斷加大。2014年年中開始國際油價大幅跳水，美國一度蓬勃發展的能源產業受到嚴重沖擊，由此前的新增就業大戶變為裁員主力。除了經濟上的問題，美國近年來的政治形勢也成為經濟增長的重要拖累。就目前而言，希拉裏和特朗普關於稅法改革的理念截然不同，大選形勢不確定性增加，許多企業都在靜觀其變，不敢進行大量投資。

現在，只剩不到10天，希拉裏和特朗普將迎來首輪電視辯論。希拉裏能否重新獲得民調領先，取決於能否迅速康複，並使大部分選民對其誠信度表示認可。然而，特朗普獲得的支持在近幾周迅速竄升，在俄亥俄與佛羅裏達這兩個關鍵州的支持率已超過希拉裏。

9月15日，特朗普在紐約經濟俱樂部論壇發表演講。這是特朗普在支持率上升後的一次表態。特朗普在入場時全場觀眾起立鼓掌，此景在這個精英俱樂部可是史無前例的。在演講中，這位富商談了減稅、放寬監管、重談貿易政策等多個內容。每每講到關鍵處，全場觀眾也會起立鼓掌。一位業內人士分析稱，這樣的表現代表越來越多的中上層人士開始接受特朗普的主張，這位毫無任何政治從業經驗的地產大亨最終贏得大選的幾率越來越大。



